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İnşaat alanında tarihi duvar bulundu, çalışma durdu

İZMİT'te, bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı.

30.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:45 İnşaat alanında tarihi duvar bulundu, çalışma durdu
İZMİT'te, bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri inşaat çalışmalarını durdurdu.

Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'taki bir inşaatta yapılan kazıda, tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlandı. İşçilerin vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi. Bölgenin 3'üncü derece sit alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında, yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.


- İzmitkocaeli

İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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