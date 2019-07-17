İnşaat bekçisi, kulübenin yanına kenevir ekince 15 suçtan arandığı ortaya çıktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde inşaatta bekçilik yapan ve 15 ayrı suç nedeniyle hakkında yakalama kararı olan M.Y., bekçi kulübesinin yanına Hint keneviri ekince yakayı ele verdi.

Güre Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, Güre Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan M.Y.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Çalışma yapan ekipler M.Y.'nin inşaatın bekçi kulübesinin yanına kenevir ektiğini belirledi. Savcılıktan alınan kararla ekipler M.Y.'nin çalıştığı inşaatın bekçi kulübesine baskın yaptı. Hakkında yapılan soruşturmada şüphelinin il dışından geldiği, cezaevi firarisi olduğu ve sekiz ayrı hırsızlık, iki ayrı konut dokunulmazlığı ihlali, iki ayrı göçmen kaçakçılığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, belgede sahtecilik ve iftira olmak üzere toplam 15 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin ikamet ettiği bekçi kulübesi ve eklentilerinde yapılan aramada 1000 gram kenevir tohumu, bekçi kulübesinin bitişiğine naylondan yapılan kulübe içerisinde 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA