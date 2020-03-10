İnşaat çetesine mensup şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla yakalanan çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.
10.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:06
İstanbul 'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla yakalanan çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Çetenin, dört ay önce Bakırköy'de avukat E.Ç.'ye yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, olaydan yaralı olarak kurtulan avukatın ise yaklaşık 2 bin konutluk bir projeyle ilgili çok sayıda mağdurun avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla bir çeteye yönelik 3 Mart Salı günü İstanbul, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çok sayıda ev ve iş yerine yapılan baskınlarda çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve doküman ele geçirilmişti.
Polis soruşturmasında gözaltına alınan çete üyelerinin emniyetteki sorguları bu sabah sona erdi. 7 gün boyunca İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan suç örgütü üyeleri, bu sabah sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Çetenin çıkar amaçlı suçlarda kullandıkları silahlar ve mühimmatlar da emniyette sergilendi.
İstanbul polisi, kent genelinde bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla çete elebaşı M. A.'nın da aralarında olduğu 49 kişiyi uzun süre takibe almış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu çetenin karıştığı pek çok olay aydınlatılırken, çete elebaşı M.A.'nın azmettirmesi ile çete üyelerinin dört ay önce Bakırköy'de avukat E.Ç.'ye yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, olaydan yaralı olarak kurtulan avukatın ise yaklaşık 2 bin konutluk bir projeyle ilgili çok sayıda mağdurun avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla bir çeteye yönelik 3 Mart Salı günü İstanbul, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çok sayıda ev ve iş yerine yapılan baskınlarda çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve doküman ele geçirilmişti.
Polis soruşturmasında gözaltına alınan çete üyelerinin emniyetteki sorguları bu sabah sona erdi. 7 gün boyunca İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan suç örgütü üyeleri, bu sabah sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Çetenin çıkar amaçlı suçlarda kullandıkları silahlar ve mühimmatlar da emniyette sergilendi.
İstanbul polisi, kent genelinde bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla çete elebaşı M. A.'nın da aralarında olduğu 49 kişiyi uzun süre takibe almış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu çetenin karıştığı pek çok olay aydınlatılırken, çete elebaşı M.A.'nın azmettirmesi ile çete üyelerinin dört ay önce Bakırköy'de avukat E.Ç.'ye yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, olaydan yaralı olarak kurtulan avukatın ise yaklaşık 2 bin konutluk bir projeyle ilgili çok sayıda mağdurun avukatlığını yaptığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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