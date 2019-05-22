22.05.2019 18:38
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İnşaat Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybeden Çocuğun Soruşturmasında Müteahhit Adliyeye Sevk Edildi

İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden çocuğun soruşturmasında müteahhit adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. adliyeye sevk edildi.

İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden çocuğun soruşturmasında müteahhit adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. adliyeye sevk edildi.
Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Emrah D. gözaltına alınmıştı. Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. adliyeye sevk edildi. İnşaat Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybeden Çocuğun Soruşturmasında Müteahhit Adliyeye Sevk Edildi Emrah, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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