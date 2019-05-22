İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden çocuğun soruşturmasında müteahhit adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

İnşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden çocuğun soruşturmasında müteahhit adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. adliyeye sevk edildi. Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Emrah D. gözaltına alınmıştı. Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. adliyeye sevk edildi.