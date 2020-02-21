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İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı
'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet spiral hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi F.G. isimli şahıs yakalandı. Çalışma kapsamında, suça konu olan eşyaları satın alan A.D. ile Y.S. isimli şahıslar da yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından F.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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