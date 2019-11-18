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İnşaat halindeki evlere zarar veren şahıs yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde inşaat halindeki evlere zarar 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

18.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:45İnşaat halindeki evlere zarar veren şahıs yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde inşaat halindeki evlere zarar 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesinde, S.M., A.K., O.Ü. ve B.K.'nın inşaat halindeki evlerinin kapı, pencere ve fayanslarına zarar verilmesi üzerine harekete geçti. Mala zarar verme olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.Ö. tespit edildi. S.Ö.'nün hakkında yakalama emri bulunmadığı ancak 7 ayrı suçtan suç kaydının olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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