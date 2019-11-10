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İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı duruşu

İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı duruşuTOKAT - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Tokat'ta, saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte bir inşaatın 4. katında dış cephe kaplaması yapan iki işçi saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:38
İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı duruşu
TOKAT - Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Tokat'ta, saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte bir inşaatın 4. katında dış cephe kaplaması yapan iki işçi saygı duruşunda bulundu.
Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde askeri ve mülki erkanın katılımı ile düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te siren çalınarak saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Törenlerin yapıldığı alana yakın bir noktada bulunan orduevi yanındaki inşaatın 4. katında iskelede çalışan işçiler saygı duruşuna geçti. Simitçiler, durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, araç sürücüleri de ataya saygı duruşunda bulundu. İnşaat işçisi Sami Elbir, duygularını dile getirerek, "Türkiye'mizin başı sağolsun. Atatürk'ümüze sonsuz saygımız ve sevgimiz, bayrağımıza ve milletimize sonsuz güvencimiz vardır. Yaşasın Türk milleti" dedi.
Cumhuriyet Meydanında yaklaşık 20 yıldır simit satan 75 yaşındaki Kasım Aslan ise "Çok severim Atatürk'ümü saygı duruşunda da dururum. Ölene kadar kullanırım" diye konuştu. Tören sonrasında Tokatlı izciler, Atatürk Anıtı önünde yakılan meşaleler eşliğinde saygı nöbeti tutmaya başladı.
İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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