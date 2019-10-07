İnşaat işçilerinin kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

GAZİANTEP'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Çakallı (45) yaşamını yitirirken, 13 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun Zeytinli kavşağında meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan ve Kilis'ten Gaziantep'e giden Ahmet Çakallı'nın kullandığı 27 VK 943 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Çakallı ile 13 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakallı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA