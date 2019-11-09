Haberler » Güncel » Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu - Haber

Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu

Ege Üniversitesi'nin Bornova Kampüsü'nde elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bir cansız beden bulundu. Cansız bedenin kampüs içinde çalışan bir inşaat işçisine ait olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

09.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:55

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KAMPÜS İÇİNDE ÇALIŞIYORDU

Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:46 Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
15:46 Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza
15:45 40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu
15:45 Dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak sonbaharı yaşanıyor
15:44 İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:47:24