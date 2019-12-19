Haberler » Güncel » İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı - Haber

İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı

SİVAS'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

19.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:35 İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı

SİVAS'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan inşaat işçisi İlyas D.'den bir süre alamayan yakınları, meraklanıp, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardmıyla eve girdi. , İlyas D.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede İlyas D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas D.'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:20   Selimiye'de oturaklar kaldırıldı - Haber
22:16   FLAŞ - Haber
22:16   Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir - Haber
22:14   Denizli'de domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
22:12   Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 22:22:00