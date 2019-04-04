04 Nisan 2019, 22:15
»»

İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı

İnşaat iskelesi çöktü: 2 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

İnşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kahta İlçesi Cumhuriyet mahallesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan inşaat işçileri iskelenin çökmesiyle 2 işçi yere düştü. İskelede bulunan İbrahim Halil Biket (36), Osman Biket (40), yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Adıyaman, Kahta, Yerel
Kaynak: İHA