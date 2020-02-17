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İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı

Malatya'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.

17.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:41İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı
'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Malatya, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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