İnşaat İskelesi Hırsızlığına 3 Gözaltı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:15



06 Aralık 2018 Perşembe 15:15

Samsun'da bir iş yerine ait inşaat iskelesinin çalınması olayıyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat dekorasyon işi yapan M.Y.'nin (48) iş yerinin yanında bulunan piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenilen galvaniz demirden inşaat iskelesi çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, kamyonet araç ile gelen şahısların iskele demirlerini çaldığını tespit etti. Olayla ilgili C.E. (33), K.K. (42) ve M.O. (31) gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezindeki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN