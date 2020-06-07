İNŞAAT KALIPLARINI ÇALAN AT ARABALI KADIN HIRSIZLAR KAMERADA

AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı.

07.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:44
AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta dün sabaha karşı at arabası ile gelen 4 kadın, girdikleri inşaat şantiyesindeki kalıpları çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, kaçmaya çalışan 4 kadını Denizköşkler Caddesi'nde durdurdu. Mehtap K., Sevilay B., Bircan Y. ile Özlem Y., gözaltına alınırken, at arabasında inşaattan çalınan 5 inşaat kalıbı bulundu. Şüphelilerin hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansıdı İNŞAAT KALIPLARINI ÇALAN AT ARABALI KADIN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel, Haber

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