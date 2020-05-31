İnşaat kazısı sırasında insan kemiği bulundu

Erzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu.

31.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:31
Erzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu.
Kent merkezine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatının temel kazısı sırasında iş makinesi operatörü kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Durumun şantiye sorumlusuna bildirilmesinin ardından alana gelen yüklenici firma yetkilileri, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince inşaat alanında yapılan incelemede bölgedeki kemikler tek tek toplandı.
Kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. İnşaat kazısı sırasında insan kemiği bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurkuyu, Erzincan, Toki, Güncel, Haber

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