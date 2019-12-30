Haberler » Güncel » İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber

İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı.

30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:20 İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı
'nin ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı. İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıktı. Kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans dönemine ait bir yapı olabileceği değerlendirildi.
İNŞAAT DURDURULDU, ARAZİ MÜHÜRLENDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde inşaat alanı mühürlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmalarına başlanıldı. Yapılan çalışmalarda arazide bir yapıya ait duvarlar ortaya çıktı. Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlemlenebilir hale geldi. Yapılan incelemeler neticesi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na rapor gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği karar sonrasında büyük bir tarihi yapının olduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.
(Murat Kanber/İHA)

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
16:12   Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti - Haber
16:10   Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı - Haber
16:10   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi - Haber
16:07   Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:18:59