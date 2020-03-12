İnşaat kazısında bulunan duvar kalıntısı koruma altına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı sırasında ortaya çıkan duvar kalıntısı kültür varlığı olarak tescil edildi.
12.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:54
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, temel kazısı sırasında ortaya çıkan duvar kalıntısı kültür varlığı olarak tescil edildi.
Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Tepeli Sokağı'nda temel kazısı sırası sırasında tarihi duvar kalıntıları bulunması üzerine ilgili kurumlarca hazırlanan rapor, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüldü.
Değerlendirmeler sonucunda tarihi kalıntıların kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verildi.
Kararın ardından söz konusu alanla ilgili rekonstrüksiyon projesi hazırlanması için başlatılan çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Tepeli Sokağı'nda temel kazısı sırası sırasında tarihi duvar kalıntıları bulunması üzerine ilgili kurumlarca hazırlanan rapor, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüldü.
Değerlendirmeler sonucunda tarihi kalıntıların kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verildi.
Kararın ardından söz konusu alanla ilgili rekonstrüksiyon projesi hazırlanması için başlatılan çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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