İnşaat Kazısında Tarihi Yapıya Ait Kalıntılar Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı sırasında Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı.Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta gerçekleştirilen temel kazısı sırasında tarihi bir yapıya ait kalıntılar bulundu.İhbar üzerine olay yerine giden polis ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri kazı çalışmalarını durdurdu.Müze yetkilileri olay yerinde inceleme çalışması başlatırken, kalıntıların Doğu Roma döneminden kalma bir yapıya ait olduğu değerlendiriliyor.Aynı bölgede daha önce de tarihi kalıntılara rastlanmıştı.