İnşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,73 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,73 düştü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,61 geriledi, işçilik endeksi ise yüzde 1,20 arttı. Geçen yılın ağustos ayına göre malzeme endeksinde yüzde 4,72, işçilik endeksinde yüzde 26,43 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,25 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,86 artış gösterdi.

Ağustosta, temmuz ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,95 düştü, işçilik endeksinde ise yüzde 1,23 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 7,22, işçilik endeksi yüzde 26,73 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,30 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,29 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,70 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 1,10 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 2,77 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 25,33 artış kayıtlara geçti.

Kaynak: AA