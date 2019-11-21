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İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,59 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 artış gösterdi.

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:20İnşaat maliyet endeksi
İnşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,59 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi eylülde ağustosa göre yüzde 0,59 düştü, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 4,02 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41, işçilik endeksi yüzde 0,97 geriledi. Geçen yılın eylül ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,43 düşüş olurken, işçilik endeksinde yüzde 24,63 artış gerçekleşti.
Bina inşaatı maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,73 geriledi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,53 artış gösterdi.
Eylülde, ağustos ayına göre malzeme endeksinde yüzde 0,61, işçilik endeksinde yüzde 1 düşüş oldu. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 1,78 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 24,93 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 düştü. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,25 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,84 geriledi.
Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 8,44 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 23,55 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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