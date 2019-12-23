Haberler » Ekonomi » İnşaat maliyet endeksi - Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,27 oranında artış gösterdi.

23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:24 İnşaat maliyet endeksi
İnşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,27 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi ekimde eylüle göre yüzde 0,07 geçen yılın ekim ayına göre yüzde 4,27 oranında yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1,09 arttı. Geçen yılın ekim ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,43 düşüş olurken, işçilik endeksinde yüzde 25,38 artış gerçekleşti.
Bina inşaatı maliyet endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,53 oranında artış gösterdi.
Ekimde, eylül ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düşerken işçilik endeksi 0,98 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 2,03 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 25,52 oranında yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,03 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1,50 artış gösterdi.
Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 7,75 düşüş gerçekleşirken, işçilik endeksinde yüzde 24,87 artış kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:20   , yerli baz istasyonuna "yabancı" kalmadı - Ekonomi
12:19   ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşlerine açıldı - Ekonomi
12:14   80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı - Ekonomi
12:10   ASKON Kayseri'den KVKK'da revize talebi - Ekonomi
12:05   Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı - Ekonomi
12:03   Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti - Ekonomi
11:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek - Ekonomi
10:50   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38   Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak - Ekonomi
09:58   Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu - Ekonomi
23.12.2019 12:34:57