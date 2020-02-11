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İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 Aralık döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

11.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:11İnşaat maliyet endeksi Aralık'ta arttı
İnşaat maliyet endeksi 2019 döneminde yıllık yüzde 10,76, aylık yüzde 1,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,93, işçilik endeksi yüzde 25,55 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 11,04, aylık yüzde 0,83 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 9,84, aylık yüzde 1,66 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,33, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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