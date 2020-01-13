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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

13.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:15İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı
İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,74, işçilik endeksi yüzde 25,61 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 8,57, AYLIK YÜZDE 0,07 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,05 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 25,78 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4,50 ARTARKEN AYLIK YÜZDE 0,34 AZALDI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,46, işçilik endeksi yüzde 0,06 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,51 azaldı, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: İHA

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