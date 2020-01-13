Haberler » Ekonomi » İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı - Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

13.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:15İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı
İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,74, işçilik endeksi yüzde 25,61 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 8,57, aylık yüzde 0,07 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,05 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 25,78 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 4,50 artarken aylık yüzde 0,34 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,46, işçilik endeksi yüzde 0,06 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,51 azaldı, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:40  Türk Telekom ile Türkiye'nin enerjisi daha verimli - Ekonomi
10:40  Gram altın 293 lira seviyelerinde - Ekonomi
10:39  İnşaat maliyet endeksinde yüzde 7,6 artış - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
10:38  Bakan Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli... - Ekonomi
10:33  Estetikle nasıl daha genç görünebilirsiniz? İşte uzmanından tüyolar - Ekonomi
10:25  Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi - Ekonomi
10:12  Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi - Ekonomi
09:51  Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi - Ekonomi
13.01.2020 10:43:51