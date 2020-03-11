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İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,09, yıllık bazda 9,31 artış kaydetti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
İnşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,09, yıllık bazda 9,31 artış kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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