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İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.

10.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:15
İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı
İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,36 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,94, işçilik endeksi yüzde 16,07 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 8,67, AYLIK YÜZDE 0,22 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,51 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi yüzde 15,99 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,86 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,06 AZALDI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,06 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,11 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,32, işçilik endeksi yüzde 16,37 arttı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
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