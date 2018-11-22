İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 5,88 Arttı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:21



22 Kasım 2018 Perşembe 10:21

İnşaat maliyet endeksi 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,88 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı 'İnşaat Maliyet Endeksi' (İME) verisini açıkladı. Buna göre, İME, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,04, işçilik endeksi yüzde 17,24 arttı.BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,17 ARTTI Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0,42 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,02, işçilik endeksi yüzde 17,10 arttı.BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,97 ARTTI Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,45, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,48, işçilik endeksi yüzde 17,77 arttı.(İHA)