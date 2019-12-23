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İnşaat maliyeti aylık yüzde 0,07 arttı

İnşaat maliyet endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 arttı.

23.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:09 İnşaat maliyeti aylık yüzde 0,07 arttı
İnşaat maliyet endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,43 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,10 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,03 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,03 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,75 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,87 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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