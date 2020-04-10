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İnşaat maliyeti Şubat'ta yıllık yüzde 8.49 arttı

İnşaat maliyetleri Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.15, yıllık bazda da yüzde 8.49 arttı.

10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:52
İnşaat maliyeti Şubat'ta yıllık yüzde 8.49 arttı

İnşaat maliyetleri Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.15, yıllık bazda da yüzde 8.49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.36 artarken, işçilik maliyeti yüzde 0.25 azaldı. Yıllık bazda da, malzeme maliyetleri yüzde 4.94, işçilik maliyeti yüzde 16.07 arttı.

TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyetleri aylık bazda yüzde 0.22, yıllık bazda yüzde 8.67 arttı. Bu kapsamdaki malzeme maliyeti aylık yüzde 0.51 ve işçilik maliyeti de yüzde 0.33 azalırken, yıllık bazda ise malzeme maliyeti yüzde 5.14. işçilik maliyeti yüzde 15.99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti aylık bazda yüzde 0.06 azaldı, yıllık bazda yüzde 7.86 arttı. Bu kapsamdaki malzeme maliyeti yüzde 0.11 azalır, işçilik maliyeti de yüzde 0.03 artarken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.32 ve işçilik maliyeti yüzde 16.37 arttı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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