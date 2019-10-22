İnşaat maliyetleri Ağustos'a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyet endeksi (İME) Ağustos ayında aylık yüzde 0.25 düşerken, yıllık yüzde 10.79 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında İME aylık bazda yüzde 0.73 ve malzeme endeksi yüzde 1.61 düştü, işçilik endeksi yüzde 1.20 arttı

Malzeme ve işçilik endekslerindeki yıllık artış sırasıyla yüzde 4.72 ve yüzde 26.43 oldu.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Ağustos'ta Temmuz ayına göre yüzde 0.25 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12.86 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 0.95 düştü, yıllık bazda yüzde 7.22 arttı. İşçilik endeksi de aylık yüzde 1.23 arttı, yıllık yüzde 26.73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Ağustos'ta ayında aylık yüzde 2.30 düştü, yıllık yüzde 4.29 arttı. Geçen aya göre Ağustos'ta malzeme endeksi yüzde 3.70 düştü, işçilik endeksi yüzde 1.10 arttı. Ayrıca, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2.77 düştü ve işçilik endeksi yüzde 25.33 arttı. (Grafik&Tablo)