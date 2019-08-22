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İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79 düştü

İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı.

22.08.2019 10:18 İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79 düştü
İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre,inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,23 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 26,30 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,44 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,72 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 26,44 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,94 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,94 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,87 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,39 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,41, işçilik endeksi yüzde 25,79 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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