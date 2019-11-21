Haberler » Ekonomi » İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı - Ekonomi

İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) Eylül ayında yıllık yüzde 4.02 artarken, aylık yüzde 0.59 düştü.

21.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:31İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) ayında yıllık yüzde 4.02 artarken, aylık yüzde 0.59 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.41, işçilik endeksi de yüzde 0.97 düştü. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 24.63 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Eylül'de Ağustos ayına göre yüzde 0.73 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5.53 arttı.

Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.61, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1.78 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 24.93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Eylül ayında aylık yüzde 0.08 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.73 düştü.

Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.25 artarken, işçilik endeksi yüzde 0.84 düştü. Ayrıca, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 8.44 düşerken, işçilik endeksi yüzde 23.55 yükseldi. (Grafik)



Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:04 Mikrobiyal peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacak
11:01 Yerli "Sayısal Motor Kontrol Sistemi" için ilk imzalar atıldı
10:59 Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım faaliyetleri devam ediyor
10:56 Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
10:56 Araçtan inmeden akaryakıt ödeme dönemi
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:05:50