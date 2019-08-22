İnşaat maliyetleri Haziran'da yıllık yüzde 21.1 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) Haziran ayında yıllık yüzde 21.1 artarken, aylık yüzde 0.79 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında İME aylık bazda yüzde 0.79 ve malzeme endeksi yüzde 1.23 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.22 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 18.9, işçilik endeksi de yüzde 26.3 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran'da Mayıs ayına göre yüzde 0.44 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 21.99 arttı. Haziran'da geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.72 düştü ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.03 yükseldi. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.17, yıllık yüzde 26.44 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında aylık yüzde 1.94 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 18.24 arttı. Geçen aya göre Haziran'da malzeme endeksi yüzde 2.87 düştü, işçilik endeksi yüzde 0.39 arttı. Ayrıca, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15.41 ve işçilik endeksi yüzde 25.79 yükseldi. (Tablo ve Grafik)

Kaynak: DHA