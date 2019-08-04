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İnşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İnşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıTRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

04.08.2019 10:48
İnşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İnşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı.
Akçaabat ilçesindeki Orta Mahallede yavru kedinin bir apartmanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri arasında sıkıştığı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çocukların meraklı izlediği kurtarma operasyonunda yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarıldığı gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Akçaabat, Trabzon, İtfaiye, Genel

Kaynak: İHA

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