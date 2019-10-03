İnşaat malzemeleri ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 0.5 azaldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Eylül 2019 Sektör Raporu'nda; yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 0.5 azaldığı ve ihracat pazarlarında farklı gelişmeler yaşandığı, ithalatın ise neredeyse tüm ülkelerden benzer şekilde gerilediği vurgulandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı 'Eylül 2019 Sektör Raporu'nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri üreticileri, 2019 yılında iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle ihracata ağırlık vermeye devam ediyor. Buna rağmen yılın ilk yarısında değer/dolar cinsinden ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 azalarak 10.33 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki büyümeyi pazarlardaki gelişmeler etkiledi.

Almanya ve İngiltere'yi izleyen üç pazara yönelik ihracatımız ise yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısında göre arttı. Üçüncü sırada yer alan İsrail'e ihracat yüzde 1.1 artarak 580 milyon dolar oldu. İlk 20 içinde yer alan diğer pazarlardan Çin, Fransa, Rusya ve İtalya'ya ihracat, yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına göre düştü.

Türkiye İMSAD'ın hazırladığı raporda İnşaat malzemeleri ihracatında yaşanan bölgesel gelişmeler de yer aldı. İnşaat malzemeleri ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 0.5 azaldı ve 10.3 milyar dolara geriledi. 2018 yılını 21.57 milyar dolar ihracat ile kapatan inşaat malzemeleri ihracatı yeni yılın ilk yarısında dalgalanmalar gösterdi. Bu dalgalanmaların ardından Haziran 2018-Haziran 2019 aralığında yıllık ihracat 21.56 milyar dolar olarak gerçekleşti. İkinci yarının ilk ayında ise ihracat arttı ve yıllık 21.7 milyar dolar oldu.

Türkiye İMSAD'ın Rapor verilerine göre İnşaat malzemeleri ithalatında ki gerileme etkisi tüm ülkelere yaygınlaştı. İnşaat malzemeleri ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 27.9 azaldı ve 3.31 milyar dolara geriledi. Yılın ilk yarısında ithalat neredeyse tüm ülkelerden önemli ölçüde azaldı. En yüksek ithalat yapılan Çin'den yılın ilk yarısında ithalat yüzde 35.5 azaldı ve 600 milyon dolara indi. İkinci sırada yer alan Almanya'dan yapılan ithalat ise yüzde 27.2 düşerek 560 milyon dolara geriledi. İzleyen üç ülke İtalya, Fransa ve ABD'den de ithalat yılın ilk yarısında önemli ölçüde düştü.

Kaynak: DHA