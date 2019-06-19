İnşaat Malzemeleri ihracatında artış beklentisi var

Fuarda, Yatırım Odağı Forumu "Turizm ve İnşaat" oturumunda Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve ITE Turkey ile iş birliği gerçekleştildi. Bu yeni iş birliği kapsamında, İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla, turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektörün yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırıyor.

30'un üzerinde etkinlik, 90'ı aşkın ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının yer aldığı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2019'a bu yıl600'ün üzerinde katılımcı ve 90.000'in üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise sektöründe ilk 5'te yer alan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı – Turkeybuild İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. 18-22 Haziran tarihleri arasında 42'nci kez kapılarını açan fuar yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

YAPI FUARI – TURKEYBUİLD İSTANBUL 42 YILDIR SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE YÖN VERİYOR

42 yıldır Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, uluslararası bir platform olarak ülkemiz inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne ayna tuttuğunu dile getiren ITE EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen, sektörünün dünyadaki 5 büyük fuarından biri olma başarısını gösteren Yapı Fuarı'nda geçtiğimiz yıl 30 etkinlik, 93 uzman katılımcı yer aldı. Bunun yanı sıra 101 ülkeden gelen 7.000'den fazla uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl hedeflenen uluslararası ziyaretçi sayısı ise 11.000'in üzerinde" dedi.

Bir süredir dalgalanmalar yaşayan inşaat sektörünün bu yıl bir dengelenme süreci içerisinde olması beklendiğine dikkat çeken Ülgen şöyle devam etti: "2019 yılında yapı sektörü için ihracat önemli bir çıkış yolu olarak gözüküyor. İnşaat malzemeleri ihracatında %7-8 arasında bir artış olması ve 23 milyar dolara yaklaşması öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında olanakların iyileşmesi bekleniyor. İç pazarda, diğer yıllardan farklı olarak iki gelişme daha beklentiler arasında. Bunlardan biri yeni inşaat işlerinde talebin azalmasıyla birlikte yenilenme pazarının hareketlenmesi, diğeri ise döviz kurlarının ithalatı sınırlaması sebebiyle iç pazardan tedariğin artması. Tüm bu dönüşümün ortasında inşaat sektörünün kalbi Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da atıyor. Binlerce yerli ve uluslararası profesyonel ziyaretçi ve alım yetkilisiyle buluşarak ihracat fırsatlarını yakalamak ve potansiyel müşterilerle buluşmak isteyen firmalar sektörün buluşma noktasında yerini alıyor".

'TURİZM VE İNŞAAT' SEKTÖRLERİNDE YENİLEME PAZARINA YÖNELİK ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Fuarın ilk günü gerçekleştirilen Yatırım Odağı Forumu "Turizm ve İnşaat" oturumunda Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fatih Tokatlı, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksoy ve Türk Eximbank Pazarlama Daire Başkanı Gülpervin Curaoğlu'nun katılımları ile sektörün geçirdiği yılın malzeme, inşaat, ekonomi ve planlama perspektifleri ele alınarak değerlendirildi. Ayrıca oturumda turizm sektörüne yönelik önemli bir iş birliği duyurusu paylaşıldı. İşbirliği kapsamında Türkiye İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla, turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektörün yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırıyor.

İş birliği hakkında görüşlerini paylaşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "İnşaat sektörünün içinde bulunduğu mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Günümüzde turizm tesisleri ve oteller ciddi enerji tüketimiyle faaliyet gösteriyor. Türkiye'deki turizm tesislerinin ve otellerin bir bölümü artık eskimiş hem dekoratif hem de enerji kullanımı anlamında ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Birçok turizm bölgesinde çok hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi bir yenileme hamlesi hedefleniyor. Bu yenilemeler yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre dostu inovatif ürünlerin kullanılması için turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD ile iş birliği için harekete geçtik" dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Fatih Tokatlı, "Mevcut tesislerin özgün bir şekilde yenilenmesi, estetik değerlerin ön planda tutulması için proje yönetimi ve proje çözümleri konusunda iş birliği, sektörümüz adına çok faydalı olacaktır. Başlattığımız turizmde yenileme-dönüşüm hamlesini başarıyla sürdürmemiz halinde 2033 yılı itibarıyla 100 milyon turist sayısına ulaşmamız ve kişi başına harcamada da bin ABD Doları seviyesine yaklaşmamız mümkün" şeklinde görüşlerini paylaştı.

VIP YURT DIŞI ALIM HEYETİ PROGRAMLARI 240'IN ÜZERİNDE ALICIYI AĞIRLIYOR

Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen VIP Yurt Dışı Heyeti programları kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İran, Filistin, Katar, BAE, Cezayir, Birleşik Krallık, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, İspanya, Hindistan gibi ülkelerden 240'ın üzerinde yabancı alıcıyı ağırlıyor. Geçen yıl ilk kez uygulanan ITE Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) ile bu yıl da tüm katılımcılar ve alıcılar ücretsiz olarak akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurarak, doğru müşteri ve tedarikçilerle ilişki ağlarını genişletme fırsatı yakalıyorlar.

5 GÜN BOYUNCA İLGİ ÇEKİCİ OTURUMLAR ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

İş geliştirmeye yönelik gelecekten izler taşıyan etkinliklerle verimli bir platform sunacak olan fuar birçok farklı konuda gündem buluşmaları sunuyor. Öne çıkandan etkinliklerden bazıları şöyle:

Fuarın ikinci günü 'Sınır Açık' ve 'Sınır Ötesi Mimarlık' oturumları, "Fiberoptik Aydınlatmada Yeni Ürünler ve Fiberoptik ile Yapılabilecek Çalışmalar İçin Uygulama Teknikleri" ve "Connected BIM: Autodesk BIM Teknolojileri ve Bulut Tabanlı İş Birliğinin Gücü" seminerleri ile devam ediyor.

Genç profesyonellere, yeni mezunlara ve öğrencilere malzemeyi tanıyarak yerinde deneyim boyutu kazandıran, aynı zamanda mimarlık, yaratıcı düşünce ve tasarım üzerinden sosyal sorumluluk yükleyen Yapı Unplugged 02 Atölyesi'nin fuar boyunca ortaya çıkardığı modüller fuarın son günü olan 22 Haziran Cumartesi günü tanıtılacak.

Yapı Masterclass kapsamında ise 4 güne özel tasarlanan farklı ziyaretçi gruplarının ilgi ve çalışma alanlarını kesiştiren moderator eşliğindeki mimari ustalık sınıfları düzenlenecek. Standların gezilmesi sonrasında master mimarlar ve onların proje paydaşları olan iç mimar, makine mühendisi, inşaat mühendisi gibi profesyonellerle söyleşiler düzenlenecek.

Yapı Arena, mimari ve iş odaklı panellere, ortaklığa yönelik oturumlara, inovatif tasarım ve teknolojiler hakkında sohbetlere ve konuk konuşmacılara sahne oluyor. Yapı Arena aynı zamanda yenilikçilik odaklı Yapı Innovation özel bölümüyle de sahnesini, 2019 yılının yeni ürün ve teknolojilerinin tanıtıldığı canlı sunum ve seminerlere ayırıyor. Yapı Arena'da ziyaretçiler tasarım ve üretim süreçlerinde "dijital dönüşüm", IoT ile Dijital İkiz, BIM ve VR entegrasyonu gibi yeni nesil araç ve kavramlarla tanışıyor.