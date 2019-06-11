İnşaat malzemeleri ihracatında "miktar rekoru" kırıldı

Kaynak: AA

İnşaat malzemeleri ihracatı, miktar bazında nisanda 4,6 milyon tona ulaşarak tüm zamanların aylık rekorunu kırdı.Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğince (Türkiye İMSAD) hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Nisan 2019 sonuçları açıklandı.Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatında nisanda önceki aya göre yüzde 10,5'lik artış ve 4,6 milyon tonla tüm zamanların miktar rekoru kırıldı.Marttan sonra nisanda da aylık rekor kırılırken, ortalama ihracat birim fiyatları 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İhracat, değer olarak da nisanda 1,81 milyar dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi, iç pazarda toparlanmanın gecikmesi nedeniyle ihracata ağırlık vermeye devam etti.İhracat Birim Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. İhracat birim fiyatları, nisan ayında 0,39 dolara indi. 2018 Nisan'da ihracat birim fiyatı 0,52 dolardı. Ortalama ihracat birim fiyatları en düşük seviyesine geriledi. Hemen tüm alt sektör gruplarında ihracat birim fiyatlarının düştüğü görüldü.İthalat, nisan ayında 570 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Miktar olarak ise ithalat geriledi. İthalat birim fiyatları, kilogram başına nisan ayında 2,62 dolara yükseldi. Bu oranla ithalatta geçen yılın nisan ayı ithal birim fiyatının yüzde 15,9 üzerine çıkıldı. Geleneksel ürünler yerine zorunlu yüksek katma değerli ürün ithalatı ile ithalat birim fiyatları artmaya devam etti.İnşaat malzemeleri alt sektör gruplarında da miktar arttıNisanda 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Prefabrik yapılar dışındaki alt sektörlerin birim fiyatlarında düşüş sürdü. Düşüşler genel olarak iki haneli rakamlarda oldu.Nisan ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 25 gerileme yaşandı. Ağaç ürünleri ihracat birim fiyatı da yüzde 21,8 düştü. Prefabrik ürünlerin ihracat birim fiyatları, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 17,5 arttı.Söz konusu ayda 8 alt ürün grubunun 7'sinin ihracatı miktar olarak geçen yılın nisan ayına göre arttı. Geçen yılın nisan ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen sektör prefabrik yapılar oldu. Nisan ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 54,4 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 4,8 ile kimyasal ürünlerde oldu.Söz konusu dönemde 8 alt ürün grubunun 4'ünde ihracat değer olarak geçen yılın nisan ayına göre yükseldi. Nisan ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 14,9 ile ağaç ürünlerinde gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 12,6 yükseldi. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör ise yüzde 33,1 ile prefabrik yapılar oldu. Demir çelik bazlı ürünlerin ihracatı da değer olarak nisan ayında yüzde 0,7 düştü.Türkiye'nin sanayi ihracatında birim fiyatlar düşüyorTürkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 geriledi. İhracat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayında yüzde 44,3 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 12,8 düştü. Endeks, geçen yılın nisan ayının ise yüzde 52,6 üzerinde gerçekleşti.Sanayi ürünleri ihracatı ve inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı değer endeksleri, nisan ayında bir önceki aya göre geriledi. Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı geçen yılın nisan ayında 1,93 dolar iken, 2019'un aynı döneminde 1,38 dolar oldu.2018'in nisan ayında 3,76 dolar olan inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları, Nisan 2019'da 2,55 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye sanayisinin miktar olarak daha çok ihracat yapmasına karşın fiyatlardaki düşüş sürdü.