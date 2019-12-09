İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı Ekim ayında hızlandı

Değer ve ihracat birim fiyatının artış gösterdiği Ekim ayında, söz konusu yükseliş bu yıl ilk kez birim fiyat artışından kaynaklandı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan finansal dalgalanmanın yol açtığı gerileme ile oluşan baz etkilerin Ekim ayında ortadan kalkmaya başladığı, bu nedenle de Ekim ayı sonuçlarının ayrı bir önem taşıdığı vurgulandı. Endekste şu bilgiler yer aldı:

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %3 arttı. Ekim ayında İhracat Miktar Endeksi bir önceki aya göre %6,5 gerilerken İhracat Birim Fiyat Endeksi ise bir önceki aya göre yükseldi.

İhracatın miktar olarak yine yüksek olduğu Ekim ayında 4,42 milyon ton ihracat yapıldı. Değer olarak yılın en yüksek üçüncü aylık ihracatının yapıldığı Ekim ayında ihracat 1,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Ekim-2019 Ekim aralığında ise yıllık ihracat 21,6 milyar dolar oldu. Bu yılın en yüksek ikinci aylık ortalama ihracat birim fiyatının gerçekleştiği Ekim ayında ihracat birim fiyatları 0,44 dolara yükseldi.

İthalatta da hareketlenme işaretleri

İthalat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 15,9 arttı. Geçen yılın Ekim ayının da 2,88 puan üzerinde gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi'nin bir önceki aya göre yükseldiği Ekim ayında ithalat 211,6 bin ton oldu. Gerçekleşen kademeli artışla Ekim ayı ithalatı 585 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında ithalat birim fiyatları kilogram başına 2,76 dolara indi. Geçen yılın Ekim ayı ithalat birim fiyatının ise yüzde 4,1 altında gerçekleşti. Bu verilerle Ekim ayı, 2019 yılında ithalatta hareketlenme işaretlerinin alındığı ilk ay oldu.

Demir-çelik dışındaki diğer tüm alt ürün gruplarında ihracat arttı

2019 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 36,7 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünlerinin değer olarak ihracatı yüzde 22,5 arttı. Değer olarak ihracatı düşen tek alt sektör ise yüzde 21,5 ile demir çelik ürünleri oldu.

2019 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinin ihracatı miktar olarak geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 50,4 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör ise yüzde 27,9 ile prefabrik yapılar oldu. Demir çelik ürünleri ihracat miktarı ise yüzde 14,5 geriledi.

2019 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Ekim ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak tek haneli rakamlarda oldu. İhracat birim fiyatı artan sektör ise yüzde 7,1 ile prefabrik yapılar oldu.

Ekim ayında ağaç ve ahşap ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 18,1 düştü. Yalıtım malzemeleri ihraç birim fiyatı da yüzde 15,8 geriledi. Elektrikli malzemeleri ve teçhizatları ihracat birim fiyatları ise geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 5,3 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.