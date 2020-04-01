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İnşaat malzemeleri üretimi 15 ay sonra ilk kez Ocak'ta arttı

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, Ocak ayında yıllık baza yüzde 9.3 ile, 15 aylık gerilemenin ardından ilk kez yükseldi.

01.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:59
İnşaat malzemeleri üretimi 15 ay sonra ilk kez Ocak'ta arttı

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, Ocak ayında yıllık baza yüzde 9.3 ile, 15 aylık gerilemenin ardından ilk kez yükseldi. Üretimde Covid-19 salgını etkilerinin Mart ayı verilerinde ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan 'Mart 2020 Sektör Raporu'nda şu tespitler yer aldı:

"İnşaat sektörü 2018 ve 2019 yıllarındaki finansal dalgalanmalar ve mali şoklardan en çok etkilenen sektör oldu. Bu nedenle genel ekonominin 2019 yılında yüzde 0.9 büyümesine karşın inşaat sektörü yüzde 8.6 küçüldü. Kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, ekonomideki genel iyileşme inşaat sektörüne yansımadı. İnşaat sektöründe yeniden büyümenin sektörün iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunların çözümü ile mümkün olduğu görüldü."

İMSAD'dan yapılan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"İnşaat sektörünün faaliyetlerinde ilk çeyrekte toparlanma eğilimi ve talepte iyileşme görülmeye başlandı. Finansman tarafında da koşullarda iyileşmeler görüldü.

"Ancak koronavirüs etkisi bu göreceli iyileşmeye ara verdi. İnşaat sektörü ve faaliyetleri de koronavirüs salgınından olumsuz etkilendi.

"Bu nedenle iyileşmenin henüz çok başında olan ve kırılganlığını koruyan inşaat sektörü 2020 yılında da küçülme ile karşı karşıya kalabilir.

"Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de birçok iktisadi faaliyete geçici olarak ara verildi. İnşaat sektörü faaliyetleri ise henüz bu kapsamın dışında kalıyor.

"İnşaat sektörü faaliyetleri devam ediyor. Ancak inşaat firmaları ve müteahhitler önlem amacıyla işlerini yavaşlatıyor veya bazı projelerinde işlere geçici olarak ara veriyor.

"Covid-19 salgınının ulaştığı boyut, inşaat faaliyetlerini de artan oranda etkilemeye başlıyor.

"Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide birçok destek paketi ve önlemi açıklanıyor.

"Bu önlemlerden bir tanesi de Nisan-Haziran dönemine ilişkin SGK primi, muhtasar ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi oldu.

"İnşaat sektörü de bu seçilmiş sektörler içinde yer aldı. Buna göre; bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri yürüten tüm firmalar bu destek kapsamına alındı."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İnşaat malzemeleri üretimi 15 ay sonra ilk kez Ocak'ta arttı - Ekonomi

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