İnşaat malzemeleri üretiminde ilk çeyrek kaybı yüzde 22.7

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), son raporunda inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 22.7'lik üretim kaybının yaşandığı ve ihracattaki miktar artışının üretim kaybını karşılayamadığı vurgulandı.Türkiye İMSAD'in, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Mayıs 2019 Sektör Raporu"nda inşaat sektörünün yılın ilk çeyreğinde yüzde 10.9 küçüldüğü belirtildi. Üç çeyrek üst üste küçülen inşaat sektöründe en hızlı küçülmenin bu çeyrekte görüldüğüne dikkat çekilen raporda hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi, diğer yandan döviz ve lira kredilerinin yükselen maliyetlerinin müteahhit firmaların bir bölümünü sıkıntıya soktuğu belirtildi.

İnşaat sektörü performansı ekonomik büyümenin altında kaldı

Türkiye ekonomisinin yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülürken gayrimenkul sektörünün yüzde 2.7 büyüdüğü belirtilen İMSAD raporunda böylece yeni yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 10.9 küçülme ile genel ekonominin oldukça altında bir performans gösterdiği vurgulandı. İnşaat harcamalarında keskin bir düşüş görüldü ve inşaat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 2.3 arttı. Buna rağmen aynı dönemde gerçekleşen yıllık yüzde 27 inşaat maliyeti artışı ve yüzde 29.6 üretici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında, inşaat harcamaları reel olarak yüzde 24.5 veya yüzde 27.2 daraldı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 22.7 küçüldü

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yılın ilk çeyrek döneminde geçen ilk çeyrek dönemine göre yüzde 22.7 küçülürken, böylece son yılların en sert üretim daralmasının yaşandığı belirtildi. Yılın ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktığına dikkat çeken İMSAD, bu gerilemede inşaat sektöründeki küçülme ile iç pazardaki keskin daralmanın etkili olduğunu vurguladı. İhracattaki miktar artışı üretim kaybını telafi edemezken, ilk çeyrek dönemde 22 alt sektörden 21'inde üretim geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Üretiminde artış yaşanan tek sektör iklimlendirme cihazları oldu.

İlk çeyrekte alınan yapı ruhsatları yüzde 37.7 geriledi

Yılın ilk çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında gözle görülür bir gerileme görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre alınan toplam yapı ruhsatları metrekare olarak yüzde 37.7 geriledi ve 19.7 milyon metrekareye indi. Alınan konut yapı ruhsatları ise metrekare olarak yüzde 43 geriledi ve 12.2 milyon metrekareye indi. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatlarında da yüzde 27.5 gerileme yaşandı.

Yeni yılda Güven Endeksi'nde yaşanan artış Mayıs ayında tersine döndü

İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 2018 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde gerilemiş ve Aralık ayında 46.1 puan ile yılı en düşük düzeyden kapatmıştı. Yeni yılın ilk dört ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde kademeli bir artış görülmüş ve Güven Endeksi 15.1 puan artmıştı. Mayıs ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre 6.3 puan geriledi. Böylece ilk dört ayda elde edilen güven artışının bir bölümü geri verildi.

Yeni siparişlerdeki gerileme endişe vermeye başladı

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Mayıs ayında en düşük düzeye geriledi. Ocak ayında artan yeni iş siparişlerinin, izleyen aylarda gerileme eğilimine girdiği belirtilirken, Mayıs ayında da yeni alınan inşaat işleri bir önceki aya göre 2.4 puan düştü. İnşaat sektörü ve piyasalarında en yüksek sezonun yaşandığı bu aylarda yeni inşaat siparişlerindeki gerilemenin endişe vermeye başladığı görüldü.

Konut satışları yılın ilk dört ayında yüzde 16.3 geriledi

Konut satışları yılın ilk üç ayında yüzde 15.6 gerilemiş ve bu gerileme Nisan ayında da hızlanarak devam etti. Nisan ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 düşerek 84 bin 403'e geriledi. Böylece yılın ilk dört ayında konut satışları 2018 yılının ilk dört ayına göre yüzde 16.3 gerileyerek 340 bin 836 adede indi.

Kaynak: DHA

- İstanbul