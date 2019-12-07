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İnşaat malzemesi satan iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangında, depo bölümünün büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

07.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:01
'de inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangında, depo bölümünün büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
Dilaverbey Mahallesi Darülhadis Caddesi'de, Hakan Yeşilsu'ya ait iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Depodaki parkelerin alev alması nedeniyle yangın deponun büyük bir kısmına yayıldı.
Polis ekipleri, yangının olduğu mevkide önlem alırken, çevredeki dükkanlarda çalışanlar da alevlerin sıçrama ihtimaline karşı iş yerinden çıkarıldı.
ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangında deponun büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
İnşaat malzemesi satan iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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