İnşaat malzemesi ve turizm sektörü temsilcilerinden 'yenileme'

Yapılan ortak açıklamada, Türkiye'deki turizm tesislerinin bir bölümünün ekonomik ömrünü tamamladığını vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, turizm sektöründe ciddi bir yenilemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, turizmde yenileme-dönüşüm hamlesiyle turist sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. ITE EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen ise "18 Haziran'da kapılarını açan Yapı Fuarı, inşaat malzemesi üreticileri ile tesislerinde geniş kapsamlı yenileme planlayan turizm sektörü temsilcilerinin iş birliğine ivme kazandıracaktır" dedi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve ITE Turkey, 2019-2020 döneminde ciddi bir yenileme hamlesinin hedeflendiği turizm sektörüne yönelik önemli bir adımı '42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da attı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla, turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektörün yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırıyor. 18-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da, sektör temsilcileri yoğun bir programla ikili görüşmelerde bulunuyor.

Turizm bölgelerinde çok hızlı bir şekilde yenilemeye ihtiyaç var

Türkiye İMSAD olarak, kentsel dönüşüme girecek ve girmeyecek öncelikli bölgelerin belirlenmesi gerektiğini, böylece güçlendirme ve yenileme işlerinin piyasaya canlılık getireceğini savunduklarını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "Türkiye'de güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa'ya göre geride kaldığımızı görüyoruz. Uluslararası alanda 'Deep Renovation' denilen, ülkemizde de 'Derin Yenileme' olarak adlandırılan çalışmalar; bir yapının dış cephesinden iç makyajlanmasına, bacasından tesisatına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. Dolayısıyla 'güçlendirme' çalışmaları; 'Derin Yenileme' gibi kapsamlı bir konunun, bir bölümünü oluşturuyor. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Günümüzde turizm tesisleri ve oteller ciddi enerji tüketimiyle faaliyet gösteriyor. Türkiye'deki turizm tesislerinin ve otellerin bir bölümü artık eskimiş, hem dekoratif hem de enerji kullanımı anlamında ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Birçok turizm bölgesinde çok hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi bir yenileme hamlesi hedefleniyor. Bu yenilemeler yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre dostu inovatif ürünlerin kullanılması için turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD ile iş birliği için harekete geçtik. Türkiye İMSAD olarak TTYD ve ITE Turkey ile birlikte ilk adımını 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da atacağımız iş birliğini, yıl içinde düzenleyeceğimiz seminerler dizisi ve kampanyalarla daha da genişletip güçlendireceğiz" dedi.

Yenileme hamlesiyle 100 milyon turist sayısına ulaşmamız mümkün

Turizm yatırımcıları olarak yenileme projelerine Türkiye İMSAD, ITE Turkey ve diğer turizm dernekleriyle iş birliği yaparak devam edeceklerini belirten Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, "Mevcut tesislerin özgün bir şekilde yenilenmesi, estetik değerlerin ön planda tutulması için proje yönetimi ve proje çözümleri konusunda iş birliği, sektörümüz adına çok faydalı olacaktır. Başlattığımız turizmde yenileme-dönüşüm hamlesini başarıyla sürdürmemiz halinde 2033 yılı itibarıyla 100 milyon turist sayısına ulaşmamız ve kişi başına harcamada da bin ABD Doları seviyesine yaklaşmamız mümkün. Eskiden 'keşke 10 milyon turiste ulaşabilsek' derken birden 40 milyonların üzerine çıktık. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 100 milyon turisti ağırlamamız hayal değil. Turizm faaliyeti aynı zamanda 64 sektörlü bir tanımlamada 40'ın üzerinde sektörün etkileşimiyle oluşuyor ve dolaylı etkilerle milli gelirin yüzde 10'dan fazlasını üretiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece turizm sektörü faaliyetleri, milli gelirimize ortalama 1 puan katkı sağlayacak potansiyele sahip. Yeni yaklaşımlar, yeni stratejiler, yenileme ve dönüşüm programlarını kapsayan planlama son derece önemli. Amacımız hem çağdaş normlara uymak hem de eskimiş yapıları yenilemektir. Böylece turizm sektörünü çok daha verimli ve güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

Fuarda yoğun ikili görüşmeler gerçekleşecek

ITE Turkey bünyesindeki YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'un, inşaat malzemeleri sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten ITE EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen, şöyle konuştu: "Hem iç hem dış pazarda sektörün kapasitesini artıran Yapı Fuarı, yerli ve yabancı katılımcıların alıcılara, karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan hedef kitleye ulaşmalarını sağlayan önemli bir platformdur. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan alıcıları cezbeden fuar, yeni iş birliklerinin yapılmasında da büyük bir rol oynuyor. Aynı zamanda sektördeki en yeni ve ileri teknolojiyle üretilmiş inovatif ürünlerin, konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı fuarda, özellikle yenileme alanında ikili görüşmeler düzenleniyor. Yoğun ikili görüşmeler planladığımız bu fuarda, yenileme çerçevesinde yeni iş birlikleri hayata geçirilecek. Özellikle turizm tesislerinin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu yenilemenin; inovatif ürünlerle, çok kısa bir sürede ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini hızlandıracağımıza inanıyorum."