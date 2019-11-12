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İnşaat mühendisi balıkadam tecrübesini kitaplarıyla paylaşıyor

İnşaat mühendisi, dalgıç Mehmet Avadan, dalış üzerine yayımlanan üçüncü kitabı "Sephiye" ile dalışın idari kısmı, güncel hayatı, su altından ibaret olmayan bölümüne değinerek tecrübesini su altı tutkunlarına aktarmak istiyor.

12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:52
İnşaat mühendisi, dalgıç Mehmet Avadan, dalış üzerine yayımlanan üçüncü kitabı "Sephiye" ile dalışın idari kısmı, güncel hayatı, su altından ibaret olmayan bölümüne değinerek tecrübesini su altı tutkunlarına aktarmak istiyor.
Şantiyelerde geçen 35 yıllık meslek yaşamının yanı sıra dalış faaliyetlerini de geliştirerek, dalış eğitmenliğine kadar sürdüren Avadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son kitabında, basit gibi görünen ancak tekrar tekrar uygulama yaparak meleke kazanılması gereken konulara değindiğini belirterek, birikimlerini tavsiye niteliğinde dalış tutkunlarına iletmeyi arzuladığını söyledi.
Kitaba, kendisi ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan'ın çektiği fotoğraflarla görsel zenginlik kattığını dile getiren Avadan, "Kitabı alanlar, daha tecrübeli insanlardan öğrendiğim ve bizzat yaşadığım bazı problemleri giderme teknikleriyle ilgili ve sadece dinlemekle yetinmeyip araştırıp, farklı kaynaklara ulaşarak elde ettiğim bilgileri bulabilecekler. Dalıcıların bu kitaptan edineceği şey 'deneyim' diyebilirim." diye konuştu.
Dalışın fiziksel aktiviteye katkısından, belgesellerde görülebilecek deniz canlılarını doğal ortamlarında gözlemleyebilme ayrıcalığının verdiği hazza, dalış güvenliğinden, yapılan hatalara ve daha pek çok konuya ilişkin tavsiyeyi 205 sayfaya sığdırdığına dikkati çeken Avadan, şöyle konuştu:
"Dalışın idari kısmı, güncel hayatı, su altından ibaret olmayan kısmına değindiğimi düşünüyorum. En azından bir balıkadamın başlangıçtan, balıkadam oluncaya kadar ki süreci tanımlamaya, anlatmaya çalıştım. Anlattıklarım, tüm balıkadamların yaşadıkları olduğu için faydalı olacağını düşünüyorum."
İnşaat mühendisi balıkadam tecrübesini kitaplarıyla paylaşıyor

Güncel

Kaynak: AA


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