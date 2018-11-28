İnşaat Mühendisleri Ulaşım Konusunda Bilgi ve Deneyimlerini Paylaştı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:44



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:44

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Aranızdan Birileri ile Ulaşım Konuşuyoruz" başlıklı seminer, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, İnşaat Mühendisliğinin; farklı ana bilim dalları tarafından meydana geldiğini belirterek, farklı disiplinlerle etkileşim halinde olduğunu söyledi. Ülkemizdeki mega yapıların genelde ulaşım üzerine inşa edildiğini ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, ulaşımda genelde kara yoluna ağırlık verildiğini, bunun nedeninin de geçmişte yapılan yanlış projelerden kaynaklandığını belirtti. Ülkemizde gerçekleştirilen yeni yatırımlara da değinen Sercan Serin, yapılan kara yollarının yanı sıra Türkiye'de demir yolu ve hava yolu ulaşımına da ağırlık verildiğini sözlerine ekledi.Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Düzce Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin sunum yapmasından dolayı etkinliğin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, bu durumun Fakülte adına gurur verici olduğunu dile getirdi. Mühendisliğin zor bir meslek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şamandar, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı ise yaptığı konuşmasında, kendisinin 28 yıldır bu mesleğin içerisinde olduğunu ifade ederek, İnşaat Mühendisliğinin en eski temel mühendislikler içerisinde olduğuna işaret etti. İnşaat Mühendislerinin aynı zamanda iyi bir planlayıcı olması gerektiğini vurgulayan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, "İnşaat Mühendisi; planlama, tasarım, tamir ve bakım yapması gerekmektedir. Bütün bunları yaparken de iyi bir proje yöneticisi olması önemlidir" şeklinde konuştu.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra, ARUP firmasından İnşaat Mühendisi Barış Özge Kılıç "Kent İçi Toplu Taşımada Metro Sistemleri ve Altyapı Çalışmaları", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'ndan İnşaat Mühendisi Hasan Hüseyin Gökalp "Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları", Limak firmasından İnşaat Mühendisi Eren Can Çınar "Kuzey Marmara Otoyolu ve Sanat Yapıları" konu başlıklarında sunum yaparken, NÖMAYG firmasından İnşaat Mühendisi Mustafa Erdal Macit ise "Büyük Ulaşım Yapılarında Drenaj Sistemleri ve Maliyet Hesapları" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - DÜZCE