Menü
Haberler ›› Güncel ››İnşaat sektöründe devrim: çevik dönüşüm  - Güncel

İnşaat sektöründe devrim: çevik dönüşüm

İnşaat sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve en son yapı teknolojileriyle yapı ürünlerinin sergileneceği Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2020, 18-22 Nisan tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşecek.

09.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:23
İnşaat sektöründe devrim: çevik dönüşüm 

Bölgedeki en yeni yapı sektörü ürün ve hizmetlerinin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanında Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul aynı zamanda içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktivitelerle destekleniyor.İnşaat sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve en son yapı teknolojileriyle yapı ürünlerinin sergileneceği Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2020, 18-22 Nisan tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşecek. Bölgedeki en yeni yapı sektörü ürün ve hizmetlerinin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanında Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul aynı zamanda içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktivitelerle destekleniyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEVRİM: ÇEVİK DÖNÜŞÜM

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörleri için düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 18 – 22 Nisan 2020 tarihleri arasında 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'u gerçekleştiriyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefliyor. Bu hedefle birlikte Turkeybuild İstanbul, sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve de yapı sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak adına iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sağlıyor.

Bu sene, YAPI SAHNESİ'nde tüm dünya ile rekabet üstünlüğü için dönüşmeye ve değişmeye cesaret eden firmalarla Çevik Dönüşüm masaya yatırılacak.

Değişken koşullara adaptasyon ve sürdürülebilir başarı temellerine oturan çevik yönetim yaklaşımları dünya genelinde inşaat sektörü de dahil olmak üzere yaygınlaşıyor ve firmaları rekabet üstünlüğü kazanmak için dönüştürüyor. Ülkemizde de inşaat sektöründe tasarımcı ve uygulamacı gruplarda başarılı örnekleri olan çevik yönetim yaklaşımlarını, YAPI SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN SIRRI "ÇEVİK DÖNÜŞÜMÜ" KONUŞUYOR paneli ile YAPI FUARI'na taşıyoruz.

Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı iş birliği ile düzenlenen bu buluşma Çevik dönüşüm ile yeni nesil yönetim yaklaşımlarını işletme ihtiyaçlarına uyarlayarak işletmedeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve hayata geçirmek için Yapı Sektöründe bir örnek teşkil edecek. Multidisipliner mimarlık ve mühendislik çözümleri, müteahhitlik, gayrimenkul ve malzeme paydaşları aynı masada buluşarak sektörün çevik dönüşümünü farklı açılardan ele almayı hedefliyor.

Panelin moderatörlüğünü Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Demet Demirer gerçekleştirirken, Petkim İnşaat Projeleri Yöneticisi Tolga Erpınar ve Sigma Mühendislik Tasarım Departmanı Yöneticisi İlhan Ergüney konuşmacılar arasında yer alacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul, Dönüşüm, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı