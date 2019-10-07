İnşaat sektöründe özlenen hareketlilik Kasım ve Aralık aylarında yaşanacak

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin tüketici ve konut kredilerine de pozitif yansıyacağını kaydeden Bayrak, konut kredisi faiz oranları beklenen yüzde 0.70'li seviyelere indiğinde kasım ve aralık aylarında sektörde özlenen canlanmanın başlayacağını ifade etti.

Merkez Bankası 2019 faiz oranlarının ocak ayı faiz oranı ile eylül ayı faiz oranları indirimi arasında kademeli olarak düşüş yaşandığını vurgulayan Muhsin Bayrak, "Bankaların konut kredisi faiz oranlarında da düşüş bekliyoruz. Merkez Bankası tarafından Kasım ayında da açıklanması planlanan politika faizindeki indiriminin kasım sonu ve aralık ayında inşaat sektörüne olumlu yansıyacağını öngörüyorum. Bu sayede inşaat sektörü rahat nefes alacak ve zor günleri geride bırakmaya başlayacak" dedi.

Aralık ayı inşaat sektörünün umudu olacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla inşaat sektöründe hareketlilik getireceğini dile getiren Bayrak, "Merkez Bankası'nın politika faizinde aldığı bir önceki indirim kararının ardından bankalar tarafından da güncel kredi faiz oranları için indirimlere gidilmeye başlandı. Bu sayede vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde özellikle kamu bankalarında güncel konut kredi faiz oranları yüzde 1'in altına bile düştü. Beklentimiz bu olumlu havanın kasım ve aralık ayında devam etmesidir. Yeni bir indirim kararıyla konut kredilerindeki faiz oranı % 0.70'lere iner ve özellikle aralık ayı inşaat sektörünün umut ayı olur. Elbette kamu bankalarının oranlarını özel bankaların da uygulamasını sağlayacak düzenleme ya da kararlar şart" dedi.

"Kötü günler geride kalacak"

Son dönemde ekonomide atılan adımlarla enflasyonun 15 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydeden Bayrak, "Kamu Bankaları gibi özel bankaların da tüketici kredilerindeki faizleri aşağıya çekmesiyle kötü günler geride kalacak. Çünkü Türk İnşaat sektörünün bu can suyuna ihtiyacı var. Yıllık enflasyonunda üçüncü çeyrekte de tek hanelerde devam edeceği yönünde öngörüler var. Bu gerçekleşirse de geleceğe ilişkin bulanık görüş ortadan tamamen kalkacak ve kötü günler geride kalacak" dedi.

İnşaat sektörünün önümüzdeki 1 yıl içerisinde çok daha iyi yerlere geleceğini açıklayan Bayrak, stokların eriyeceğini ve 150'den fazla sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek inşaat sektörünün canlanacağını vurguladı.