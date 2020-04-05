Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnşaat sektöründen tapu harcı sıfırlanması ve KDV indirimi talebi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması, konut ve ticari alanların satışında KDV indirimlerinin uygulanması çağrısında bulundu.

05.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:28
İnşaat sektöründen tapu harcı sıfırlanması ve KDV indirimi talebi
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması, konut ve ticari alanların satışında KDV indirimlerinin uygulanması çağrısında bulundu.
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi için konuta yatırım yapılmasını tavsiye etti.
Salgın nedeniyle dövize yönelme yaşandığını ancak bunun ülke ekonomisi açısından tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini savunan Andıç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımızın zarara uğramamaları için en güvenli yatırım aracı olan konuta yönelmelerini tavsiye ediyorum. Kaldı ki bitmiş sıfır konutlarda kamu bankalarının uyguladığı 0,79 konut kredisi oranı varken ve peşinatlar da yüzde 10'a düşürülmüşken, halkımızın birikimlerini korumak için en güvenli liman konut almaktır. Bu dönemde konut alan hem birikimini korur hem de uzun vadede daha karlı çıkar."
Andıç, yüz binlerce kişinin ekmek kapısı olan inşaat sektörüne destek olunması ve konut satışlarının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve konut ve ticari alanların satışında geçen 31 Aralık'ta son bulan KDV indirimlerinin tekrar uygulanması halinde hem
sektör rahat bir nefes alır hem de vatandaşlarımız birikimlerini en güvenli liman olan konutta değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››İnşaat sektöründen tapu harcı sıfırlanması ve KDV indirimi talebi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Ekonomi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:45: ABD'de bir günde 1340 can kaybı - Ekonomi 17:15: İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge - Ekonomi 17:05: İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama - Ekonomi 16:43: Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz - Ekonomi 16:28: İnşaat sektöründen tapu harcı sıfırlanması ve KDV indirimi talebi - Ekonomi 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi