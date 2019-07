İnşaat sektörüne yatırıma gelen Ürdünlü iş adamı muz üreticisi oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat sektörüne yatırım için gelen iş insanı Ürdünlü İmad Eddin Hassan, muz serası kurarak, çiftçi olmayı tercih etti.Ürdün'den Antalya'nın Alanya ilçesine bir yıl önce inşaat sektörüne yatırım yapmak için gelen 40 yaşındaki Ürdünlü İmad Eddin Hassan, bir süre sonra inşaat yerine tarım sektörüne yöneldi.İlk iş olarak Yeşilöz Mahallesi'nde 25 dönümlük tarla alan Hassan, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiyle muz sektörüne yöneldi. İlk muz serasını tamamen deneme amaçlı olarak kuran Hassan, beklentilerin karşılanması durumunda yaklaşık 400 dönümlük alanda üretim yapmayı hedefliyor.Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede inşaat sektöründe araştırmalar yaparken gittiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, muz hakkında bilgi aldığını ve yatırım fikrinin de bu süreçte değişmeye başladığını söyledi.Tarımsal ürünlerden muzu tercih etmelerinin nedeninin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşların sağladığı kolaylıklar olduğunu belirten Hassan, "Bilmediğiniz bir işe giriyorsunuz. Bu yüzden korkuyorduk ama yetkililer, içimizdeki korkuları giderdi. Her aşamada bize yardımcı oldular. Her insan yeni bir sektöre giriş yaptığı zaman zorluklar, sıkıntılar yaşıyor. Biz kendi memleketimizde bile sektör değişikliklerinde zorluklar yaşıyoruz. Ancak Alanya'daki yetkililer bize gerçekten yardımcı oldular." dedi.Şu an için Alanya'da 25 dönümlük kapalı alanda üretim yaptıklarını anlatan Hassan, bu çalışmanın bir deney olduğunu vurguladı."Türkiye, bu konuda çok büyük aşama kaydetti"Hedeflediklerinin gerçekleşmesi durumunda 25 dönüm kapalı sera alanını 400 dönüme kadar çıkaracaklarının altını çizen Hassan, şunları söyledi:"Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara çok büyük bir destek sağlıyor. Ankara, İstanbul, Antalya olsun yatırımcılar için destek gruplar var. Yönümüzü belirlemede çok önemli oldu. Türkiye Cumhuriyeti bence bu konuda çok büyük aşama kaydetti. Biz de bu anlamda kendi ülkemizden çıkarak buraya yatırım yaptık. Elbette zorluklarımız var. En büyük zorluk da Türkçe bilmemek. Bence yatırımcıların Türkçe bilmesi veya öğrenmesi onun için bir avantaj olacaktır."Şu ana kadar 1,5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Hassan, deneme amaçlı seradan ilk ürün alımını heyecanla beklediklerini ifade etti.Üründe alınacak verimin yatırımlarla alakalı olacağının altını çizen Hassan, "Bu süreç sonunda da yolumuz çizeceğiz ama bu şekilde giderse serayı 400 dönüm alana çıkaracağız ve yatırımımız 20 milyon doları bulacak diye düşünüyorum." diye konuştu.