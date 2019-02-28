İnşaat Sektörünün Kalbi Yıldız'da Atacak!

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen Civil İstanbul etkinliği her yıl inşaat mühendisliği ve mimarlık alanında başarılı ve popüler isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor ama bununla da sınırlı kalmıyor.

İstanbul'un en önemli projelerine teknik geziler düzenleniyor.

Workshoplar ve yarışmalar yapılıyor.

Mühendis ve mimar adayları etkinliğe katılan firmaların insan kaynakları standları sayesinde firmalardan staj ve iş imkanı bulabiliyor ve firmaların projeleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Oturumlara katılan katılımcılar, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından onaylı sertifika alma hakkı kazanıyor.

Açılış seremonisinde engellilerle birlikte sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor.

Ayrıca yıl içinde yapacağımız Köy Okulu Projesi için "Civil İstanbul'a Kitabınla Gel" mottosuyla köy okulları için kitap toplanıyor.

5 Kişiye Staj

Civil İstanbul'da yapılan yarışmalar sonucunda 5 kişiye staj ödülü verilecek.

36 Farklı Ülkeden 100'ün Üzerinde Yabancı Civil Istanbul'a Katılacak

İtalya, Yunanistan, Kosova, Rusya, Macaristan, Arnavutluk, Tunus, Sırbistan, Ukrayna, Almanya, Cezayir, Fas, Azerbaycan, Sudan, Nijerya, Mısır, Hindistan, Finlandiya, Afganistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hırvatistan, Bulgaristan, Sri Lanka, Bosna Hersek gibi pek çok ülkeden 100'ün üzerinde yabancı katılımcı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki çeşitli üniversitelerden yüzlerce katılımcı olmak üzere toplam 1000 kişi, 3 gün sürecek olan bu etkinlikte bir araya gelecek.

Etkinliğin proje lideri Emirhan AKBULUT etkinlikle ilgili olarak, "Civil İstanbul'u her sene bir adım daha ileri taşıyarak gerçekleştiriyoruz. Bu senede de Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelecek çok sayıda mühendis ve mimar adaylarını sektörün önde gelen isimleri ile bir araya getireceğiz. Bu etkinlik, dünyanın her yerinden katılacak olan öğrencileri birbirine bağlayacak bir köprüdür. Bu sene yabancı katılımcı sayısında rekor kıracağız ve okulumuzda belirlenen bir alana etkinliğe yurt dışından gelecek katılımcıların ülkeleri adına birer fidan dikeceğiz." dedi.

Etkinlik boyunca Civil İstanbul katılımcıları #surewecan ve #civilistanbul19 etiketleriyle sosyal medyalarda paylaşımlarda bulunacak.

Kaynak: Bültenler