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İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2019 Kasım Ayı Raporu'nu açıkladı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:56İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek

Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2019 Kasım Ayı Raporu'nu açıkladı. Faaliyet Endeksi, eylül ayında başlayan hareketliliğin kasım ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bıraktığını gösterdi. Güven Endeksi ise en düşük endeks olmaya devam etti. Hem sektöre güven hem de geleceğe dönük beklenti eşik değerin altında kaldı.

Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu'na göre, bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız kasım ayında sektörde önemli bir canlanma söz konusudur. İnşaat faaliyetlerinde hareketlilik üçüncü ayını geride bıraktı.

Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Eylül ayında başlayan hareketlilik kasım ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bıraktı. Ancak, Güven Endeksi'nin hâlen en düşük endeks olarak kalmaya devam etmesi ve Beklenti Endeksi'nin de eşiğin altında kalması ve aşağı yönlü hareketi inşaat sektöründeki yükselişin ne derece sürdürülebilir olduğu sorusunu beraberinde getiriyor." dedi.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde %0,9 büyüdüğünü ifade eden Yavuz Işık, "Son üç çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi bu çeyrekte pozitif büyümeyi yakalamıştır. Ancak, inşaat sektörü diğerlerine kıyasla bu çeyrekte iyi bir performans sergileyememiş ve %7,8 daralmıştır. Son 15 ayda inşaat sektörü ortalamada %8,7 küçülmüştür ki diğer hiçbir sektörde bu oranda bir gerileme söz konusu değildir." diye konuştu.

"SON ÇEYREKTE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET BAŞLAMIŞTIR"

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık, "Beton Endeksindeki 3 aylık yükseliş ve inşaat sektöründeki diğer öncü göstergeler, 2019 yılının son çeyreğinde inşaat sektörünün yukarı yönlü harekete başladığını ortaya koymaktadır. Ekim ayında 140 bini aşan konut satış rakamı gerçekleşmiştir. Özellikle ipotekli konut satışında çok ciddi bir artış görülmektedir. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %525 oranında artış göstererek 50 bini geçmiştir. Ne var ki ilk el konut satışları hâlen istenilen düzeyin uzağında görülmektedir. İlk el konut satışları geçen yıla göre %33'lük bir düşüş sergilemiştir." dedi.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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